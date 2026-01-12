Ювентус готви официална оферта за Киеза

Ювентус продължава да работи по трансфера на Федерико Киеза. Италианският клуб иска да привлече халфа на Ливърпул под наем, но "червените" предпочитат постоянен трансфер.

"Бианконерите" подготвят нова оферта. Тя може да включва преотстъпване с опция за откупуване, което би било задължително при определени условия. Това би осигурило необходимите гаранции и за двете страни.

През настоящия сезон 28-годишният Федерико Киеза е изиграл 15 мача във Висшата лига, като е отбелязал два гола и е направил една асистенция. В кариерата си до момента италианският национал е играл за Фиорентина и Ювентус (2020-2024 година).





