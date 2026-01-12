Наша световна звезда направи луд скандал

Александър Николов направи публично извинение към ръководството и феновете на италианския гранд "Лубе", след като по-рано предизвика напрежение с остър коментар по адрес на клуба. Българската волейболна звезда призна, че реакцията му е била импулсивна и продиктувана от емоции.

Преди двубоя срещу "Падова" от италианското първенство, в който Николов бе най-резултатен за тима си с 16 точки, включително два аса, той коментира ситуацията около раздялата с иранския волейболист Пория Хосейн. В разпространено видео, заснето по време на игра на видеоигри, Николов заяви, че клубът е подвел обществеността относно причините за напускането на състезателя.

След мача Александър Николов се обърна към привържениците и ръководството на "Лубе" с официално извинение.

"Преди да говоря за мача, искам да се извиня на феновете, на клуба и най-вече на президента Фабио Джованели за коментара, който направих. Казаното беше инстинктивно – почувствах се зле заради съотборник и видях много негативни коментари за него в италианските социални мрежи", заяви българинът.

Той подчерта, че винаги е бил част от "Лубе" и остава благодарен за доверието, което е получил.

"Г-н Джованели ми даде най-големия шанс в живота и не заслужава такива думи от мен. Съжалявам за реакцията си и се извинявам още веднъж", добави Николов.

Междувременно, по информация на Sportal.bg, през следващия сезон Александър Николов може да заиграе в "Лубе" заедно с брат си Симеон Николов. В момента Симеон е част от руския "Локомотив" (Новосибирск), но се очаква да напусне, след като клубът привлече за разпределител аржентинската звезда Лучано де Чеко.

