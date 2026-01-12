Мощни компании заливат Левски с оферти за милиони

Две мощни компании са изпратили официални оферти към Левски да станат генерален спонсор на устремилият се към 27-ма титла на България клуб.

В тях фигурират и конкретни финансови параметри, пише Гонг. Предполага се, че те са по-големи от настоящия годишен бюджет, осигуряван от Паламсбет – по неофициална информация 6 млн. лв.

През следващите седмици на "Герена" ще разгледат офертите и ръководството ще реши дали да приеме някоя от тях.

Припомняме, че наскоро собственикът на Левски Наско Сираков заяви, че клубът вече не търси спонсори, а компаниите търсят Левски. Голмайстор №1 в историята на "сините" не разкри подробности.

