Скандал след мач в Лондон! Бесни обвинения към Тотнъм

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк хвърли сериозно обвинение след отпадането от турнира за Купата на Футболната асоциация, като посочи нападателя на Астън Вила Оли Уоткинс като човекa, който е подпалил грозните сцени след последния съдийски сигнал. Лондончани загубиха с 1:2 в третия кръг, а напрежението на терена избухна веднага след края на мача.

Астън Вила удържа натиска на „шпорите“ през второто полувреме, след като попаденията на Емилиано Бундия и Морган Роджърс още преди почивката дадоха сериозно предимство на гостите. Това доведе до бурни реакции, когато играчите на Вила тръгнаха да празнуват пред собствените си фенове в Северен Лондон.

Полузащитникът на Тотнъм Жоао Палиня реагира най-остро, а играчи от двата отбора се замесиха в напрегнати и неспортсменски сцени. Именно този момент Франк посочи като ключов. „Видях какво се случи. Всичко опира до това да запазиш хладнокръвие. Играчите дадоха всичко, но загубихме оспорван мач. Сезонът не върви перфектно. Мисля, че Оли Уоткинс е много провокативен“, заяви той пред медиите.

Мениджърът допълни, че начинът, по който Уоткинс е празнувал пред феновете на Вила и е преминал покрай Палиня, е бил достатъчен да изкара от равновесие всеки състезателен футболист. „Когато имаш характер, такива моменти се преживяват трудно и могат да доведат до подобни сцени“, каза Франк.

Отпадането от ФА Къп задълбочи кризата в Тотнъм, който отново се провали у дома и има само две победи в последните си десет мача от Висшата лига на собствен терен. Напрежението около отбора се натрупва, след като само преди дни играчи влязоха в разгорещени спорове с фенове след загубата с 2:3 от Борнемут.

Капитанът Кристиан Ромеро също се оказа в центъра на вниманието, след като получи допълнително наказание от един мач, тъй като не напусна терена навреме след червения си картон срещу Ливърпул. На въпрос дали Тотнъм има проблем с дисциплината, Франк отговори: „Когато играеш със страст, понякога играеш до линията. А понякога я преминаваш“.

Негативната вечер за „шпорите“ беше допълнена и от контузията на Ричарлисон, който напусна принудително. Франк обясни, че травмата най-вероятно е следствие от изключително натоварения празничен график. „Изиграхме пет мача за 13 дни, четири за десет. Това не е проблем само за нас, а за цялата Висша лига. Има твърде много контузии и това е тема, която футболните власти трябва да обсъдят“, коментира той пред Ройтерс.

