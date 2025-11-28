ЦСКА пред звезден трансфер за милиони

ЦСКА може да се раздели с една от големите си звезди през зимния трансферен прозорец.

Елитният руски клуб Сочи дебне нападателя Йоанис Питас, разкриха пред „Мач Телеграф“ от мениджърските среди. Тимът, който към днешна дата е в зоната на изпадащите в първенството, ще опита да купи кипъреца по време на зимната пауза.

Говори се, че от Сочи са готови да платят двойно за Питас, който дойде в ЦСКА срещу 1 200 000 евро, които червените платиха за правата му на шведския АИК. Руснаците са приготвили 2 500 000 евро за 29-годишния нападател. Именно на тази сума е оценен Питас в популярния4 футболен портал „Transfermarkt“.

От ЦСКА ще умуват за офертата, защото на върха на атаката имат и Леандро Годой, а Питас се подвизава повече по фланга.

