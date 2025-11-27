Христо Янев готви сериозна промяна за мача във Варна

Треньорът на ЦСКА Христо Янев ще направи поне три промени в стартовия си състав за мача със Спартак Варна.

Срещата на "Коритото" е в събота от 17.30 часа.

Младежкият национал Петко Панайотов ще се завърне сред титулярите на ЦСКА за предстоящото гостуване. Както е известно, 20-годишният халф остана на резервната скамейка при победата с 2:1 над Ботев Пд за сметка на Улаус Скаршем, като се появи на негово място в 58-ата минута.

Преди това Панайотов стартира три поредни пъти срещу Монтана, Берое и Левски. Той започна и при загубата на младежкия национален отбор с 0:1 от Шотландия. Пътуването до Мъдъруел и негативният резултат бяха основната причина, която Христо Янев изтъкна за решението си да сложи Петко на пейката срещу канарчетата, пише "Тема Спорт".

Именно Панайотов е най-актуалното име в ЦСКА за седмицата, след като в понеделник подписа нов договор с клуба. 20-годишният полузащитник се обвърза с армейците до лятото на 2029 г. Настоящият му контракт бе до юни 2027-а.

Десният краен защитник Давид Пастор също ще се завърне сред титулярите на „Коритото“. Той пропусна победата над Ботев заради наказание, след като бе изгонен в края на вечното дерби за грубо влизане в краката на Борислав Рупанов. Теодор Иванов пък ще замени санкционирания за натрупани жълти картони Адриан Лапеня. Така треньорът на ЦСКА ще направи поне три промени в стартовия си състав.

