Жалко! Тежък удар за Иван Иванов

Най-добрият ни тенисист при подрастващите Иван Иванов не намери сили за последната крачка и отстъпи във финала на турнира от веригата ITF в Манакор. Българинът загуби от руснака Ярослав Демин с 2:6, 0:6.

Основната причина за убедителното поражение вероятно се крие в натрупаната умора. В предните дни Иванов изигра серия от изтощителни и многочасови мачове, които в крайна сметка изцедиха физическите му сили. Във финалния сблъсък варненецът опита да се съпротивлява в началото на първата част, но след двата пробива на Демин, интригата в мача изчезна.

Въпреки тежката загуба на финала, представянето на Иван Иванов в Испания остава изключително престижно, като той отново доказа, че притежава потенциал за големия тенис.

