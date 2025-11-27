Ключова промяна в ЦСКА

Теодор Иванов отново ще сложи капитанската лента на ЦСКА. 21-годишният централен защитник ще замени наказания Адриан Лапеня за съботното гостуване на Спартак (Варна) в мач от 17-ия кръг на първенството. Именно испанецът е титулярният капитан на „червените“ през този сезон.

В негово отсъствие обаче треньорът Христо Янев дава тази отговорност на Иванов, пише “Мач Телеграф”. Синът на Валентин Илиев бе на висота при успеха с 1:0 срещу Левски. От началото на шампионата талантът има 10 мача за „червените“, като в 6 от тях е бил титуляр.

Очакванията са, че Янев ще направи още две промени в стартовия си състав, в сравнение с футболисти, които започнаха срещу Ботев (Пловдив) в последния кръг. Отдясно на отбраната се завръща Давид Пастор, който ще замени Иван Турицов, след като изтърпя наказанието си.

Подписалият нов договор с ЦСКА Петко Панайотов пък отново ще бъде титуляр за сметка на разочаровалия срещу „канарчетата“ Улаус Скаршем.

