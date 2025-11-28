Трима наши боксьори излизат на ринга за големи победи днес

Българският бокс е изправен пред амбициозна цел днес - три мача и три победи. Това е стремежът на нашите боксьори на полуфиналите на европейското първенство за мъже и жени до 23 години, което се провежда в Будапеща.

Под наставленията на Жоел Арате и Валентин Поптолев, националите ни ще преследват място на финалите в събота в унгарската столица.

Пръв от българите на ринга ще се качи Радослав Росенов (60 кг). Около 14:00 часа той ще се изправи срещу Таджи Насибов (Азербайджан) в търсене на 16-а поредна победа на европейски първенства до 23 години.

След него дебютантът Викторио Илиев (65 кг) ще атакува финал около 16:45 часа срещу Юрай Бона (Словакия), а в 17:30 часа Уилиам Чолов (80 кг) ще боксира с Амар Кочи (Албания).

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com