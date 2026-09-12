Всичко за Боксьори

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Кралев награди и боксьорите

Кралев награди и боксьорите

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по бокс за мъже, което се проведе в Сам...

19 август | 18:45
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Боксьори с мерак за "Клипърс"

Боксьори с мерак за "Клипърс"

Най-печелещият боксьор Флойд Мейуедър-младши обяви, че заедно с други инвеститори е сериозно заинтересован да купи баскетболния "Лос Анджелис Клипърс"...

30 април | 17:35
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Кървав бокс в затвора

Кървав бокс в затвора

София. Зрелищен турнир по бокс, здрави тупаници и кръв на ринга вдигнаха адреналина в Централния затвор в столицата. Лишени от свобода от цялата стран...

09 октомври | 16:54
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