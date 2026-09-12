Трима наши боксьори излизат на ринга за големи победи днес
Радослав Росенов гони 16-а поредна победа на европейско първенство до 23 години
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Радослав Росенов гони 16-а поредна победа на европейско първенство до 23 години
Йонузова и Русонов паднаха на старта на олимпийската квалификация
България с 5 медала от Евро до 15 г
Министърът на младежта и спорта Красен Кралев награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по бокс за мъже, което се проведе в Сам...
Легендите на българския бокс Петър Лесов, Ангел Ангелов, Георги Стоименов, Цачо Андрейковски, Емил Чупренски, Даниел Петров пожелаха успех на Кубрат П...
Най-печелещият боксьор Флойд Мейуедър-младши обяви, че заедно с други инвеститори е сериозно заинтересован да купи баскетболния "Лос Анджелис Клипърс"...
София. Зрелищен турнир по бокс, здрави тупаници и кръв на ринга вдигнаха адреналина в Централния затвор в столицата. Лишени от свобода от цялата стран...
София. Първото състезание без каски у нас стартира днес за боксьорите. Държавният личен шампионат за мъже започва в залата на стадион "Българска армия...