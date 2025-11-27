Пече ли се трансфер за милиони? Хвърлиха око на звезда на Левски

Силното представяне на Светослав Вуцов в Левски привлече доста погледи на чуждестранни клубове.

Вратарят бе предизвикал силен интерес в два нидерландски клуба - Утрехт и Твенте, а сега и турски отбори са му хвърлили око.

23-годишният страж е попаднал в полезрението на елитни тимове, които следят изкъсо изявите му и могат да изпратят оферти за него през зимата.

На „Герена“ обаче засега нямат никакви намерения да приемат оферти за стража, като едва ли такава от турски клуб ще удовлетвори и претенциите им. В южната ни съседка посочват, че откупната му клауза е в размер на около 2 милиона лева.

Причината е, че той се превърна в един от стълбовете на тима. А Хулио Веласкес и наставникът на вратарите Божидар Митрев на няколко пъти похвалиха работната етика на Вуцов. През кампанията Вуцов не е пазил само в един двубой – в 1/16-финалите за купата, в които бе победен с 3:0 като гост втородивизионният Хебър.

Тогава дебют за Левски направи Мартин Луков. Светослав има на сметката си 24 двубоя във всички турнири, в които запази мрежата си суха в 11 от тях, пише "Тема Спорт".

