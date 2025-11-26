Ето ги урните за жребия за Мондиал 2026

ФИФА финализира процедурите за тегленето на жребия за Световното първенство през 2026-а година, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико.

Както и на Световното клубно първенство, ФИФА ще раздели турнира на два „потока“ и ще гарантира, че първите два отбора в ранглистата, Испания и Аржентина, могат да се срещнат чак на финала.

Жребият за турнира, който за първи път ще бъде с 48 тима, ще се проведе на 5-и декември в „Кенеди Сентър“ във Вашингтон.

Процедурите за финалното теглене предвиждат, че домакините Канада, Мексико и САЩ ще бъдат в първа урна, а останалите 39 отбора ще бъдат разпределени в четири урни по 12 тима, съгласно ранглистата на ФИФА, публикувана в сряда, 19-и ноември 2025-а година. Отборите, които ще се класират за Мондиала чрез плейофи, ще са в последната четвърта урна.

Два отбора от една и съща конфедерация не могат да бъдат в една група, с изключение на Европа. В 4 от 12 групи ще има по два тима от Стария континент.

Урни за Мондиал 2026:

Първа урна: Канада, Мексико, САЩ, Испания, Аржентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерландия, Белгия, Германия

Втора урна: Хърватия, Мароко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южна Корея, Еквадор, Австрия, Австралия

Трета урна: Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот д’Ивоар, Узбекистан, Катар, Саудитска Арабия, Южна Африка

Четвърта урна: Йордания, Кабо Верде, Гана, Кюрасао, Хаити, Нова Зеландия, четири от УЕФА и два от Междуконтиненталния плейоф

