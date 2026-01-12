Официално! Чаби Алонсо аут от Реал Мадрид

Реал Мадрид официално се раздели с треньора си Шаби Алонсо, информираха от клуба. Това става по взаимно съгласие. Решението идва след загубата с 2:3 от Барселона във финала за Суперкупата на Испания, предаде gong.bg.

Заместник на 44-годишния баск ще бъде Алваро Арбелоа, който до момента водеше дублиращия отбор на "белите".

"Шаби Алонсо винаги ще се радва на обичта и възхищението на всички фенове на Мадрид, защото е легенда на Реал Мадрид и винаги е представлявал ценностите на нашия клуб. Реал Мадрид винаги ще бъде неговият дом.

Нашият клуб благодари на Шаби Алонсо и целия му треньорски щаб за работата и отдадеността им през това време и им желае най-добър късмет в тази нова глава от живота им", гласи съобщението на испанския гранд.

Алонсо пое Реал Мадрид преди Световното клубно първенство. Той води отбора в 34 мача.

