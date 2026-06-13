Шаби Алонсо поема Челси след драмата на „Уембли“
Испанецът се е разбрал за четиригодишен договор, а „сините“ започват поредната голяма промяна
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Испанецът се е разбрал за четиригодишен договор, а „сините“ започват поредната голяма промяна
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Решението идва след загубата с 2:3 от Барселона във финала за Суперкупата на Испания
Два треньорски монолога за криза, пропуски и очаквания след трудните европейски мачове
Официално Алонсо започва работа от 1 юни и ще води отбора на Световното клубно първенство
Договорът му влиза в сила от 1 юни 2025 г.
Настоящият му контракт е за още една година
Очакваванията са той да подпише договор за три сезона