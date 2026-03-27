Животът след Мо Салах. Кой ще наследи легендата в Ливърпул

Вторник вечер беляза края на една от най-значимите глави в модерната история на Ливърпул. С емоционално видео в социалните мрежи Мохамед Салах потвърди, че ще напусне "Анфийлд" в края на сезона.

Така той ще сложи край на легендарен деветгодишен престой, през който египтянинът се превърна в символ на успехите на мърсисайдци.

Сега пред все още действащите шампиони на Висшата лига стои тежката задача да запълнят празнината, оставена от Мо Салах. Анонсът му обаче оставя достатъчно време на ръководството на Ливърпул да потърси варианти и вече се знаят основните опции за заместници на легендата:

1. Йохан Бакайоко (РБ Лайпциг)

Белгиецът отдавна е в полезрението на скаутите на мърсисайдци. Още през януари 2025 г. той открито заяви, че би се присъединил към клуба. Въпреки това, след трансфера си в РБ Лайпциг миналото лято, формата му спадна и той често остава на пейката. Макар и да се счита за "аутсайдер" в този списък, той остава по-евтина и достъпна опция, която клубът продължава да следи.

2. Брадли Баркола (ПСЖ)

Баркола бе "скритото оръжие" на ПСЖ по пътя към първата им титла в Шампионската лига, въпреки че бе в сянката на Кварацхелия. Ливърпул прояви интерес към него още през декември, когато бъдещето на Салах стана несигурно. Привличането му обаче би било изключително трудно и скъпо - ПСЖ едва ли ще се раздели с френския национал за под деветцифрена сума.

3. Ян Диоманде (РБ Лайпциг)

Докато Бакайоко разочарова в Лайпциг, 19-годишният Диоманде се превърна в истинска сензация. Купен само за 20 милиона евро от Леганес, котдивоариецът разцъфна, след като бе преместен на десния фланг. С 11 гола и 8 асистенции до средата на март, неговият експлозивен дрибъл и голов нюх го правят може би най-логичния дългосрочен заместник на Салах. РБ Лайпциг обаче ще поиска огромни пари за новия си диамант.

4. Данго Уатара (Брентфорд)

Една от изненадите на сезона във Висшата лига. Уатара доказа, че може да се адаптира бързо към английския футбол след трансфера си от Борнемут. Той е физически мощен, универсален и вече е тестван в елита на Англия. Макар да не е суперзвезда от ранга на Салах, той би могъл да се превърне във важна фигура на "Анфийлд" при правилната система, особено ако клубът реши да разпредели средствата си и за други позиции.

5. Кристиан Пулишич (Милан)

Американецът е свързван с Ливърпул още от времето на Юрген Клоп. След трудния период в Челси, Пулишич възроди кариерата си в Милан, преодолявайки контузиите и превръщайки се в лидер на "росонерите". Макар в последно време да играе по-централно, неговият опит и тактическа зрялост го правят много привлекателна опция за незабавен резултат.

6. Нико Уилямс (Атлетик Билбао)

Испанският национал е един от най-желаните флангови играчи в света. Въпреки лоялността си към Билбао, освобождаващата му клауза от 90 милиона евро е достижима за Ливърпул. Основното предизвикателство тук е конкуренцията от страна на Барселона и Арсенал, както и фактът, че Уилямс предпочита левия фланг, което би изисквало тактическа ротация.

7. Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен)

Олисе е играчът, който феновете най-силно желаят. Още в Кристъл Палас той демонстрира качества, които го сочат за естествен наследник на Салах. В Байерн той достигна нивото на световна суперзвезда. Проблемът е цената му, тъй като баварците са му поставили астрономически етикет от 200 милиона евро, което прави сделката почти невъзможна.

8. Рио Нгумоа?

Съществува и един неочакван сценарий. Трябва ли Ливърпул изобщо да купува ново дясно крило? В академията на клуба блести 17-годишният Рио Нгумоа, който действително е изключителен талант. А напускането на Салах може да се окаже идеалният момент за неговия пробив.

Едно е сигурно - лятото на 2026 г. ще бъде повратна точка на "Анфийлд". "Червените" ще трябва да се научат да живеят без своя египетски крал, а светът ще наблюдава с интерес опитите да бъде компенсирана липсата му.

Алонсо е казал "да" на Ливърпул. Кое е условието

Шаби Алонсо е сред основните кандидати да поеме мениджърския пост в английския шампион Ливърпул на мястото на Арне Слот, съобщава спорната секция на германското издание BILD.

Според информацията, ръководството на клуба от „Анфийлд“ вече е определило испанския специалист като приоритетен избор, а самият той е склонен да приеме предизвикателството при изпълнение на определени условия.

Едно от основните изисквания на Алонсо е да получи ключова роля при формирането на състава и дългосрочната спортно-техническа стратегия.

Подобни гаранции са му били дадени и по време на престоя му в Реал Мадрид, но впоследствие клубното ръководство не е изпълнило напълно вижданията му за селекцията. Испанецът не желае именно тази ситуация да се повтори.

Треньорът обаче няма намерение да започва работа веднага, като евентуалното му назначение би се осъществило след приключването на кампанията.

Според BILD, важна роля в евентуалната сделка има ръководителят на спортния отдел на Ливърпул Майкъл Едуардс, който още след раздялата с Юрген Клоп през 2024-та година е разглеждал Алонсо като подходящ наследник.

Контактите между двете страни са продължили, а след раздялата на испанеца с Реал диалогът се е активизирал.

От ръководството на Ливърпул вярват, че Алонсо притежава необходимите качества да изгради ясна игрова идентичност, да подобри манталитета на състава и да подпомогне развитието на футболистите в дългосрочен план – фактори, които според клуба биха могли да бъдат реализирани по-ефективно в Ливърпул, отколкото в среда с по-силен натиск от звездите, както беше случаят в Реал.

Ако Арне Слот бъде уволнен през май, когато приключва кампанията във Висшата лига, то той ще се нареди на пето място в класацията на мениджърите, които са се задържали най-кратко начело на отбора от града на "Бийтълс".

Към момента нидерландецът е прекарал 662 дни в Ливърпул, като ще измести Греъм Сунес, който е на пето място с 1018 дни начело между 16 април 1991 и 28 януари 1994 г.

След него са Джордж Питърсън с 473 дни, който поема отбора след края на Първата световна война и остава до декември 1919 г.

На трето и четвърто място се нареждат двама от любимците на "червената" публика - сър Кени Далглиш и Джо Фегън. Далглиш се задържа начело 494 дни през втория си престой като мениджър между 8 януари 2011 и 16 май 2012, спечелвайки трофея от Купата на лигата, след като заменя Ходжсън.

Джо Фегън пък е един от най-успешните мениджъри в историята на Ливърпул, въпреки че е начело 697 дни между 2 юли 1983 и 29 май 1985, триумфирайки като шампион на Англия и турнира за КЕШ.

Страницата подготви Владислав КОЛЕВ

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com