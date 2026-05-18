Барселона изпрати Левандовски със сълзи и нов рекорд

Шампионът Барселона победи Бетис с 3:1 в предпоследния 37-и кръг на Ла Лига и превърна вечерта на „Ноу Камп“ в историческа. Каталунците завършиха сезона като домакин със стопроцентов актив и станаха първият отбор в шампионат с 20 участника, който печели всичките си 19 домакински мача.

Двубоят беше белязан и от емоционалното сбогуване на Роберт Левандовски с феновете на Барса. Полякът изигра последния си мач пред каталунската публика като футболист на клуба.

Големият герой на терена беше Рафиня. Бразилецът даде аванс на Барселона в 28-ата минута след отлично изпълнение на свободен удар, а след почивката се възползва от груба грешка на Ектор Бейерин, за да покачи на 2:0.

Бетис върна интригата в 69-ата минута, когато Иско реализира дузпа и намали резултата. Надеждите на гостите обаче бяха бързо прекършени. Само пет минути по-късно Жоао Кансело отбеляза красиво попадение и окончателно реши мача в полза на шампионите.

Срещата се превърна и в специален момент за Роберт Левандовски. 37-годишният нападател изведе Барселона като капитан и за последен път игра пред феновете на „Ноу Камп“. Полският национал напуска клуба със 119 гола след трансфера си от Байерн Мюнхен през 2022 г.

Когато беше сменен в края на двубоя, целият стадион стана на крака, за да го изпрати с аплодисменти. След последния съдийски сигнал съотборниците му го хвърляха във въздуха, а играчите на Барселона оформиха шпалир за нападателя по пътя към съблекалнята.

„Беше чест да играя за този клуб“, каза Левандовски след срещата. „Насладихме се на някои страхотни моменти през тези четири години. Много се гордея с всичко, което постигнахме заедно. Днес се сбогувам, но винаги ще нося Барселона в сърцето си“, добави полският нападател.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 37-ия кръг в Ла Лига:

Барселона-Бетис 3:1

Атлетик Билбао-Селта Виго 1:1

Атлетико Мадрид-Жирона 1:0

Елче-Хетафе 1:0

Леванте-Майорка 2:0

Осасуна-Еспаньол 1:2

Овиедо-Алавес 0:1

Райо Валекано-Виляреал 2:0

Реал Сосиедад-Валенсия 3:4

Севиля-Реал Мадрид 0:1

В класирането води шампионът Барселона с 94 точки, пред Реал Мадрид с 83. Следват Виляреал и Атлетико Мадрид с по 69 точки. Бетис е пети с 57, пред Селта с 51, Хетафе с 48 точки и други.

