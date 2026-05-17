Левандовски се прощава с Барселона със сълзи

Истински емоционален взрив и сълзи от гордост белязаха последния домакински мач на новия шампион на Испания Барселона за сезона. Каталунците се изправят срещу коравия тим на Бетис на „Камп Ноу“ в сблъсък от предпоследния кръг на Ла Лига. Резултатът все още е закован на 0:0, но голямата новина, която прикова вниманието на целия свят, е, че това е официалният прощален двубой на легендарния нападател Роберт Левандовски със синьо-червената фланелка.

Травма на Феран Торес и бенефис за Лева

Полският таран очаквано започна като титуляр в предни позиции за селекцията си, за да обере овациите на препълнените трибуни. На всичко отгоре треньорският щаб беше принуден да прекроява плановете си в последния момент, тъй като крилото Феран Торес е получил внезапна травма броени часове преди първия съдийски сигнал, предава Спортал. Това циментира позицията на Левандовски на върха на атаката в този изключително сантиментален за него момент, в който той казва „сбогом“ на каталунската публика.

С блясък на шампиони и гонитба на рекорд

Футболистите на „лос кулес“ излязоха на терена със специално изработени златни нашивки върху екипите си, които вече официално отбелязват спечелената рекордна 29-а титла на страната. Макар трофеят вече да е в техните ръце, момчетата на Барселона имат огромна мотивация за победа до последната секунда. Отборът се бори със зъби и нокти да завърши кампанията в Ла Лига с феноменално постижение – само и единствено победи в домакинските си срещи пред собствена публика, което би било исторически шлем за клуба.

