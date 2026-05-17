Медицината е безсилна срещу смъртността на хантавируса

Светът е изправен пред невиждано предизвикателство след шокиращите новини за огнище на борда на круизния кораб MV Hondius, където Андийският хантавирус отне живота на трима души. Този специфичен вирус е единственият от семейството на хантавирусите, който е мутирал дотолкова, че да се предава директно от човек на човек. За разлика от останалите щамове, които изискват контакт с гризачи, този убиец използва човешката близост, за да се разпространява. Със стряскаща смъртност, варираща между 35 и 40 на сто от заразените, той се нарежда сред най-опасните патогени на планетата.

Черната статистика на жертвите

Броят на жертвите от Андийския хантавирус показва жестоката му природа. В исторически план най-големият и брутален взрив на заразяване от човек на човек се случи в Епуйен, Аржентина, където един-единствен болен на рожден ден стана причина за инфектирането на десетки хора. Тогава бяха потвърдени 34 случая, а 11 души изгубиха живота си в рамките на броени седмици. Статистиката от Южна Америка показва, че вирусът покосява предимно млади и напълно здрави хора в активна възраст между 20 и 40 години, като бременните жени и децата са в най-високата рискова група. На борда на кораба MV Hondius вирусът отново доказа бързината си – тримата починали развиха фатални симптоми за по-малко от пет дни след първите признаци на неразположение.

Какво представлява Андийският вирус и как ни атакува

Андийският хантавирус е изолиран за първи път в Аржентина и принадлежи към групата на вирусите, причиняващи Хантавирусен белодробен синдром. Предаването му между хората не става по въздуха на големи разстояния като при грипа, а изисква изключително близък и дълъг контакт. Заразяването се случва чрез споделяне на общи чаши и прибори, целувки или престой с часове в малки, непроветриви помещения със заразен човек в късния инкубационен период. Веднъж попаднал в тялото, вирусът има инкубационен период от 11 до 30 дни, през които човек няма представа, че е носител.

Коварството на болестта се крие в нейната двуфазна проява. Началната фаза трае около седмица и протича с неспецифични симптоми, които лесно могат да се объркат с настинка – висока температура, раздиращо главоболие, болки в големите мускулни групи и силно коремно неразположение. Втората фаза настъпва внезапно и е пагубна. Вирусът атакува капилярите в белите дробове, което води до масивен вътрешен теч. Дробните алвеоли се пълнят с плазма и пациентът буквално започва да се задушава в собствените си телесни течности. Точно в този момент настъпва кардиогенен шок и остра дихателна недостатъчност, които в 40% от случаите завършват със смърт.

Липса на оръжие: Медицината е безсилна

Най-страшната подробност за Андийския щам е, че срещу него няма открит лек, антибиотик или специфично антивирусно лекарство. Световната медицина не разполага и с одобрена ваксина. Единственият начин за спасяване на заразените е ранната хоспитализация в интензивни отделения и незабавното включване към апарати за изкуствено дишане или системи за екстракорпорална мембранна оксигенация, които да поддържат живота на пациента, докато имунната му система сама се справи с чудовищния патоген.

