Барселона изпрати Левандовски със сълзи и нов рекорд
Каталунците разбиха Бетис и завършиха сезона на „Ноу Камп“ със 100 процента победи
Следете всички новини, анализи и коментари за Бетис. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Каталунците разбиха Бетис и завършиха сезона на „Ноу Камп“ със 100 процента победи
Тимът от Севиля водеше с 2:0, но изпусна ценни точки в битката за Шампионската лига
Белерин наказа „кралете“ в добавеното време, Барселона вече вижда титлата
Нигериецът с гол и асистенция при 5:0 в Севиля
Лошото време над Разград не даде предпоставки за зрелищен футбол
Ето кои играчи сменят отбора
Победата изкачи Бетис на шесто място в класирането с актив от 38 точки
В Италия Рома победи като домакин Ювентус с 1:0 в мач от 25-я кръг в Серия А
Севиля надви Бетис с 2:0 в дербито на Андалусия
Секретар и бивши футболисти влизат в затвора
Кралският клуб не успя да си върне първото място в Испания
"Каталунците" разгромиха Бетис с 5:2
Крадци са проникнали в дома на Уилям Карвальо
Мачът на "Рамон Санчес Писхуан" завърши 3:2
"Прилепите" надвиха Бетис с 1:0 в реванша
Бетис изпусна да победи вкъщи след като поведе с 2:0
Любослав Пенев може да сбъдне най-сетне мечтата си да води испански тим, тръбят медиите в Испания. Според "Спорт" той е пожарен вариант за "Бетис". "...
Севиля. Националният селекционер Любослав Пенев е сред вариантите за наставник на испанския втородивизионен отбор Бетис, информира испанското издание...
Феновете на "Бетис" нападнаха футболистите след срамното 0:5 от "Реал" М. Десетки ултраси заградиха изходите от стадиона и не пуснаха играчите да си т...
Севиля. Барселона спечели с 4:1 гостуването си срещу Бетис в мача от 13-ия кръг на Примера Дивисион. При успеха обаче звездата на каталунците Лионел М...