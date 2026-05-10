Оярсабал спаси Реал Сосиедад в драматичен мач с Бетис

Реал Сосиедад и Бетис завършиха наравно 2:2 в зрелищен двубой от 35-я кръг на испанската Ла Лига. Гостите от Севиля бяха на крачка от изключително важна победа в битката за място в Шампионската лига, но допуснаха драматично изравняване в добавеното време.

Бетис започна по-силно срещата и стигна до аванс в 39-ата минута чрез Антони. Малко след почивката Абде Езалзули удвои и направи резултата 2:0, с което гостите вече изглеждаха близо до трите точки.

Домакините обаче не се отказаха. В 63-ата минута попадение на Йон Горочатеги беше отменено заради засада, но натискът на Реал Сосиедад продължи. В 79-ата минута Ори Оскарсон върна надеждите на тима от Сан Себастиан, а в първата минута на добавеното време Микел Оярсабал беше точен от дузпа за крайното 2:2.

Драмата не приключи дотам. В шестата минута на добавеното време Айтор Руибал от Бетис получи втори жълт картон и беше изгонен.

След ремито Бетис остава на петото място с 54 точки, което засега му носи участие в Шампионската лига. Тимът обаче вече има само четири точки аванс пред шестия Селта Виго, който по-рано победи Атлетико Мадрид.

Реал Сосиедад е осми с 44 точки и продължава да има реални шансове за участие в Лига Европа през следващия сезон.

Срещи от 35-я кръг на футболното първенство на Испания:

Майорка - Виляреал

Атлетик Билбао - Валенсия

Овиедо - Хетафе

Барселона - Реал Мадрид

Утре:

Райо Валекано - Жирона

От събота:

Елче - Алавес - 1:1

Севиля - Еспаньол - 2:1

Атлетико Мадрид - Селта Виго - 0:1

Реал Сосиедад - Бетис - 2:2

От петък:

Леванте - Осасуна 3:2

Барселона води в класирането с 88 точки, следван от Реал Мадрид със 77, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63, Бетис с 54, Селта Виго с 50 и други.

