Оярсабал спаси Реал Сосиедад в драматичен мач с Бетис

Реал Сосиедад и Бетис завършиха наравно 2:2 в зрелищен двубой от 35-я кръг на испанската Ла Лига. Гостите от Севиля бяха на крачка от изключително важна победа в битката за място в Шампионската лига, но допуснаха драматично изравняване в добавеното време.
Бетис започна по-силно срещата и стигна до аванс в 39-ата минута чрез Антони. Малко след почивката Абде Езалзули удвои и направи резултата 2:0, с което гостите вече изглеждаха близо до трите точки.
Домакините обаче не се отказаха. В 63-ата минута попадение на Йон Горочатеги беше отменено заради засада, но натискът на Реал Сосиедад продължи. В 79-ата минута Ори Оскарсон върна надеждите на тима от Сан Себастиан, а в първата минута на добавеното време Микел Оярсабал беше точен от дузпа за крайното 2:2.
Драмата не приключи дотам. В шестата минута на добавеното време Айтор Руибал от Бетис получи втори жълт картон и беше изгонен.
След ремито Бетис остава на петото място с 54 точки, което засега му носи участие в Шампионската лига. Тимът обаче вече има само четири точки аванс пред шестия Селта Виго, който по-рано победи Атлетико Мадрид.
Реал Сосиедад е осми с 44 точки и продължава да има реални шансове за участие в Лига Европа през следващия сезон.
Срещи от 35-я кръг на футболното първенство на Испания:
Майорка - Виляреал
Атлетик Билбао - Валенсия
Овиедо - Хетафе
Барселона - Реал Мадрид
Утре:
Райо Валекано - Жирона
От събота:
Елче - Алавес - 1:1
Севиля - Еспаньол - 2:1
Атлетико Мадрид - Селта Виго - 0:1
Реал Сосиедад - Бетис - 2:2
От петък:
Леванте - Осасуна 3:2
Барселона води в класирането с 88 точки, следван от Реал Мадрид със 77, Виляреал с 68, Атлетико Мадрид с 63, Бетис с 54, Селта Виго с 50 и други.
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com