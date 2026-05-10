Гьозтепе на Стоилов удари Газиантеп и остана в битката за Европа

Тимът на Гьозтепе, воден от българина Станимир Стоилов, запази надеждите си за участие в Лигата на конференциите, след като спечели с 2:1 у дома срещу Газиантеп ФК в мач от 33-ия кръг на турското първенство. Отборът от Измир стигна драматично до успеха в юбилейния мач номер 100 на българския специалист начело на отбора.

С победата Гьозтепе остава пети в класирането с 55 точки и продължава битката със Башакшехир за европейската квота. В същото време Галатасарай официално си гарантира титлата след успех с 4:2 над Анталияспор.

Мълниеносен старт и натиск от първата минута

Стоилов беше поискал агресивна преса още от началото и домакините натиснаха сериозно съперника си. Още в 4-ата минута Гьозтепе поведе след автогол на Менти Абена. Центриране на Джеферсон отдясно рикошира в защитника на Газиантеп и топката влезе във вратата.

Попадението даде допълнително самочувствие на домакините, които продължиха да атакуват. Антунеш, Черни и Елитон Джордж пропуснаха нови възможности, а вратарят Лис също трябваше да спасява след опасно изпълнение от корнер на Максим.

Газиантеп изравни, но Джеферсон донесе победата

Въпреки доминацията на Гьозтепе, гостите стигнаха до изравняване в 57-ата минута. Мохамед Байо се възползва от подаване на Родригеш и направи 1:1 при една от малкото по-опасни атаки на Газиантеп.

Тимът на Стоилов обаче не се пречупи и продължи да търси победата. Тя дойде в 82-ата минута, когато след корнер Антунеш центрира отлично, а много активният Джеферсон засече с глава за 2:1. Малко преди края Гьозтепе прати топката още веднъж в мрежата, но попадението беше отменено след намеса на ВАР заради засада.

Галатасарай отново е шампион на Турция

Голямата новина в турския футбол обаче дойде от Истанбул, където Галатасарай официално спечели 26-ата титла в историята си и четвърта поредна. „Джимбом“ победи с 4:2 Анталияспор и запази аванса си от 4 точки пред Фенербахче кръг преди края.

Интересното е, че Галатасарай изоставаше на почивката, но през второто полувреме Марио Лемина, два гола на Виктор Осимен и попадение на Каан Айхан обърнаха мача и донесоха титлата.

Фенербахче също спечели - 3:0 като гост на Коняспор, но успехът се оказа без значение в битката за върха.

Драма и на дъното на класирането

Фатих Карагюмрук, където помощник-треньор е българинът Александър Гицов, победи с 1:0 като гост Коджаелиспор, но въпреки това изпадна от елита. Отборът остана на 4 точки от спасителната зона кръг преди края.

Кайзериспор също вече е сигурен изпадащ, а последният отбор, който ще напусне елита, ще стане ясен в последния кръг.

