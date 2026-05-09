Шампанско и сълзи за "Левски"

Тази нощ донесе шампанско и сълзи за гранда "Левски". Сините паднаха, но пък вдигнаха шампионската купа.

Първо "Лудогорец" победи с 1:0 Левски на „Герена“ в дербито от 33-ия кръг на Първа лига. Единственото попадение в мача отбеляза Петър Станич в 89-ата минута. Срещата ще остане в историята на „сините“, тъй като веднага след последния съдийски сигнал те официално получиха шампионската титла и златните си медали – първи за клуба от цели 17 години, припомня gol.bg.

Двубоят започна с емоционален момент, който зададе тона на вечерта. Секунди преди първия съдийски сигнал футболистите на Лудогорец направиха шпалир на новите шампиони – жест на уважение, който бе посрещнат с аплодисменти от трибуните. Играчите на двата тима демонстрираха спортсменство и взаимно уважение още преди да започне същинската битка на терена.

Самата среща предложи здрава тактическа борба и малко чисти голови положения. Левски, вече сигурен шампион, игра освободено, но без да поема излишни рискове, докато Лудогорец търсеше начин да пробие добре организираната защита на домакините. Така се стигна до последните минути, когато Станич вкара и донесе победата на разградчани.

Истинската кулминация настъпи след края на мача. „Сините“ футболисти бяха наградени с шампионската купа и медалите си пред ликуващите фенове. Радостта по трибуните и на терена бе огромна, а празненствата продължиха дълго след последния съдийски сигнал.

Тази титла бележи нова златна страница в историята на Левски и дава надежда за възраждане на клуба на върха на българския футбол.

В началните минути вратарят на Левски Светослав Вуцов излезе предвидливо и блокира излизащия сам срещу него Сон, а удар на Ивайло Чочев с глава не затрудни стража на "сините".

След почивката Око-Флекс бе на стрелкова позиция за Левски, но с първия точен удар в рамката на вратата не затрудни вратаря на гостите Бонман.

Минута преди края Петър Станич реализира победния гол за Лудогорец и донесе четвърти пореден успех за разградчани срещу Левски тази пролет с резултат 1:0.

В добавеното време Мустафа Сангаре прати топката в мрежата на гостите и вдигна трибуните на крака, но попадението бе отменено заради фаул в атака на Бурас срещу Станич.

