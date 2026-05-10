Сензация в Рим! Сабаленка рухна срещу 36-годишна румънка

Суперфаворитката Арина Сабаленка отпадна сензационно още в третия кръг на турнира на клей от сериите УТА 1000 в Рим. Лидерката в световната ранглиста беше елиминирана от 36-годишната румънка Сорана Кърстя след драматичен обрат - 6:2, 3:6, 5:7.

Беларускинята започна убедително и без проблеми спечели първия сет, но постепенно загуби ритъм и инициативата премина на страната на опитната румънка. В решителната трета част Сабаленка изглеждаше измъчвана и от физически проблеми, като поиска медицински таймаут при 4:3 за Кърстя.

Румънката беше на крачка от победата при 5:4 и собствен сервис, но Сабаленка успя да върне пробива и изравни. Кърстя обаче не се пречупи, отново спечели подаването на съперничката си и този път затвори мача.

Това е първа победа в кариерата на Сорана Кърстя над №1 в света. Опитната тенисистка, която вече обяви, че ще прекрати кариерата си по-късно през годината, продължава към четвъртия кръг, където ще срещне чехкинята Линда Носкова.

Коко Гоф също трябваше сериозно да се потруди, за да продължи напред. Американката загуби първия сет срещу аржентинката Солана Сиера, но след това направи обрат за 5:7, 6:0, 6:4.

Още едно разочарование за домакините дойде от отпадането на шампионката от миналата година Джазмин Паолини. Италианката загуби от белгийката Елизе Мертенс след 6:4, 6:7(5), 3:6.

Латвийката Елена Остапенко също намери място в четвъртия кръг след успех над китайката Цинвън Чжън с 4:6, 6:4, 6:4.

Рускинята Мира Андреева пък се справи с швейцарката Виктория Голубич след 6:1, 4:6, 6:0 и в следващата фаза ще играе именно срещу Мертенс.

