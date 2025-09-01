Двоен трансфер за Ман Юнайтед

Антони се присъединява към Бетис от Манчестър Юнайтед с постоянен договор, съобщават двата клуба в понеделник. "Червените дяволи" ще преотстъпят на Наполи нападателя си Расмус Хойлунд, който трябва да бъде купен от италианския шампион след 12 месеца.

Бразилският национал Антони изкара втората част от последния сезон под наем в Бетис, изигравайки 26 мача във всички турнири. "Зелено-белите" от Севиля достигнаха до финала в Лигата на конференциите, но загубиха срещу Челси.

Юнайтед ще получи общо 25 милиона евро за Антони, след като го купи за 86 милиона от Аякс през 2022 година.

Датският нападател Хойлунд премина на "Олд Трафорд" от Аталанта преди 2 години, записвайки 26 попадения в 95 двубоя.

През следващото лято Наполи трябва да купи 22-годишния футболист за 50 милиона евро.

