Бомба на "Герена"! Френски клуб изпрати оферта на Левски

Трансферният прозорец във Франция затваря тази вечер в 21:00 часа

01 сеп 25 | 20:08
Носителят на Купата на Франция през 2022 година – Нант, е изпратил оферта за левия краен бранител на Левски Майкон. Предложението, което е за наем до края на сезона с опция закупуване, е пристигнало преди няколко часа и е изненадало сините, съобщава Блиц.

Трансферният прозорец във Франция затваря тази вечер в 21:00 часа българско време и изглежда няма много време за пазарлъци.

Левски държи много на бразилеца, който е един от основните и важни футболисти в последно време, и не е изключено да обърне гръб на французите.

