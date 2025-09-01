Бомба на "Герена"! Френски клуб изпрати оферта на Левски

Носителят на Купата на Франция през 2022 година – Нант, е изпратил оферта за левия краен бранител на Левски Майкон. Предложението, което е за наем до края на сезона с опция закупуване, е пристигнало преди няколко часа и е изненадало сините, съобщава Блиц.

Трансферният прозорец във Франция затваря тази вечер в 21:00 часа българско време и изглежда няма много време за пазарлъци.

Левски държи много на бразилеца, който е един от основните и важни футболисти в последно време, и не е изключено да обърне гръб на французите.

