Мбапе взриви Билбао с два гола и асистенция

Реал Мадрид се наложи с 3:0 като гост на Атлетик Билбао в изтеглен мач от 19-ия кръг на испанското първенство и сложи край на серията си от три поредни равенства. С успеха мадридчани събраха 36 точки и се доближиха само на една от лидера Барселона, който има 37. Атлетик допусна трета загуба в последните пет мача и остава на осмо място с 20 точки, колкото има и седмият Хетафе, но с мач по-малко.

Герой на вечерта бе Килиан Мбапе, който се отличи с две попадения и една асистенция. Френската звезда откри резултата още в седмата минута след подаване на Трен Александър Арнолд, само две минути след като пропусна отличен шанс. В 42-ата минута Мбапе подаде за втория гол на Реал, реализиран с глава от неговия сънародник Едуардо Камавинга. В 59-ата минута Мбапе отново намери мрежата, оформяйки убедителното 3:0. Малко преди третия гол Трен Александър Арнолд бе заменен принудително заради контузия.

Реал демонстрира агресия, скорост и ефективност, а Мбапе за пореден път показа защо е считан за един от най-влиятелните играчи в съвременния футбол.

Първенство на Испания по футбол, изтеглени срещи от 19-ия кръг в Ла Лига:

Атлетик Билбао - Реал Мадрид - 0:3

От вторник:

Барселона - Атлетико Мадрид - 3:1.

Начело във временното класиране е Барселона с 37 точки, пред Реал Мадрид с 36, Виляреал с 32 и Атлетико Мадрид с 31 точки. Следват Бетис и Еспаньол с по 24 и други.

