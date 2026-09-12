Сериозно признание: Нашенец стана треньор в Ла Лига
Петър Гайдаров ще работи с големи звезди
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Петър Гайдаров ще работи с големи звезди
3:2 след късен гол, тимът на Симеоне се откъсна в битката за Шампионската лига
Пропусната дузпа и силен Симон решиха мача в полза на баските
Гостите решиха всичко преди почивката и устояха на късния натиск
Фамозен гол на Ламин Ямал реши дербито в Ла Лига
Късна дузпа на капитана Микел Оярсабал реши баското дерби и прати тима срещу Атлетико Мадрид
Туриентес наказа „Сан Мамес“, реваншът е на 4 март
Сосиедад и Атлетик елиминираха Алавес и Валенсия и вече гледат към трофея
Френската звезда поведе Реал към категорично 3:0 и стопи разликата с Барселона
В края на продължението Райо получи дузпа, която Оскар Трехо превърна в гол
Българският шампион е на дъното на класирането само с една спечелена точка
Тимът на Игор Йовичевич загуби от Андерлехт с 0:2 като гост в миналия кръг
Барселона ще зимува еднолично на върха в Ла Лига
Двата тима завършиха 1:1 в Испания
Билбао. Срещата от 22-ия кръг на испанското първенството между Реал (Мадрид) и Атлетик (Билбао) завърши при 1:1. Най-любопитната ситуация в мача бе ка...
Мадрид. Атлетико Мадрид победи с 1:0 Атлетик Билбао като домакин в първи четвъртфинален двубой за Купата на Краля. Така интригата се запази и всичко щ...
Мистериозни емисари искали Ерера за "Юнайтед"
Мадрид. Реал Мадрид победи с 3:1 Атлетик Билбао в мача от 3-ия кръг на Примера Дивисион. Така "белия балет" излезе на върха във временното класиране с...