Атлетик Билбао удари Осасуна и се приближи до Европа

Отборът на Атлетик Билбао запази суха мрежа в осми пореден домакински мач на стадион „Сан Мамес“, след като победи Осасуна с 1:0 в среща от 33-ия кръг на Примера дивисион. Успехът донесе на баските 41 точки и ги изкачи на 9-о място в класирането, само на точка от зоната за европейските турнири.

И двата отбора влязоха в двубоя със слаба форма - Атлетик с четири поредни загуби, а Осасуна с едва една победа в последните шест срещи.

Резултатът беше открит още в 16-ата минута, когато Горка Гурусета се разписа след добавка при удар на Иняки Уилямс и намеса на вратаря Ерера. Гостите от Памплона обаче можеха да поведат още в началото, но попадение на Лукас Торо беше отменено заради игра с ръка.

След почивката Осасуна получи отличен шанс да изравни, когато Анте Будимир първо стреля над вратата, а малко по-късно се стигна и до дузпа след нарушение на Йери Алварес срещу Флавиен Бойомо. При изпълнението Будимир не успя да преодолее Унай Симон, който спаси удара, а след това улови и добавката. Това се оказа решаващ момент в мача.

До края гостите не създадоха сериозни положения, въпреки че Симон се намеси още веднъж решително при удар с глава на Будимир. Вратарят на Атлетик се превърна в ключова фигура за успеха на своя отбор.

В друг мач от кръга Майорка и Валенсия завършиха 1:1. Самуел Коста даде преднина на домакините в началото на второто полувреме, а Умар Садик изравни малко по-късно. След този резултат Валенсия е на 13-о място с 36 точки, а Майорка е непосредствено зад тях с точка по-малко.

Първенство на Испания по футбол, срещи от 33-ия кръг:

Атлетик Билбао – Осасуна 1:0

Майорка – Валенсия 1:1

По-късно:

Жирона – Бетис

Реал Мадрид – Алавес

В сряда играят:

Елче – Атлетико Мадрид

Реал Сосиедад – Хетафе

Барселона – Селта Виго

В четвъртък:

Леванте – Севиля

Райо Валекано – Еспаньол

Овиедо – Виляреал

Начело в класирането е Барселона със 79 точки, пред Реал Мадрид със 70, Виляреал с 61 и Атлетико Мадрид с 57. Следват Бетис с 46, Селта Виго с 44, Реал Сосиедад с 42 и други.

