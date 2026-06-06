Удар! ЦСКА взима национал без пари

Българският национал Виктор Попов обяви раздялата си с полския Корона Киелце. Юношата на Черно море имаше договор за още една година с тима от Екстракласа, но очевидно двете страни са решили да се разделят по взаимно съгласие.

Както е известно, ЦСКА имаше силни мераци към Попов още преди преминаването му в Корона и сега най-вероятно "армейците" ще го вземат без пари.

“Бих искал да изразя искрената си благодарност към моите съотборници. Те са не само страхотни футболисти, но и прекрасни хора, които винаги даваха най-доброто от себе си както на терена, така и извън него. Те ми помогнаха да се адаптирам към културата, средата и предизвикателствата, които дойдоха с присъединяването ми към клуба“, написа Попов.

„Голямо благодаря и на медицинския щаб, който ме подкрепяше по време на цялото ми възстановяване и ми помогна да се завърна по-силен след контузията“, добави той.

„Бих искал също да изразя признателността си към треньорския щаб и да им благодаря за опита и уроците, които придобих, въпреки че не получих подходящата възможност да се развия в този клуб, независимо че бях отдаден и фокусиран.“

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