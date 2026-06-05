Швеция изпусна победата след късен гръцки удар

Швеция и Гърция произведоха зрелищно 2:2 в приятелски мач в Солна, след като гостите спасиха равенството дълбоко в добавеното време. Гърците поведоха рано чрез Константинос Цимикас, шведите обърнаха резултата след почивката, но Йоргос Масурас вкара в петата минута на добавеното време и не позволи на домакините да стигнат до победата.

В други контроли Словения и Кипър завършиха 1:1, Северна Ирландия победи Гвинея с 1:0, а Андора и Иран записаха сухи успехи. Вечерта предложи късна драма, ранен гол, червен картон и няколко резултата, които дадоха важни сигнали за формата на отборите.

Двубоят в Солна започна отлично за Гърция, която поведе още в 10-ата минута. Константинос Цимикас се разписа за гостите и даде предимство на тима си в началото на срещата. Швеция обаче отговори след паузата, когато нападателят на Арсенал Виктор Гьокереш изравни в 53-ата минута и върна домакините в мача.

Обратът дойде в 69-ата минута. Густаф Нилсон се възползва от подаване на Таха Али и направи 2:1 за Швеция, като изглеждаше, че домакините вече са взели контрол върху резултата. Гърция обаче не се предаде и дочака своя момент в самия край. В петата минута на добавеното време Йоргос Масурас оформи крайното 2:2 и донесе равенство на гостите след късен удар.

Словения и Кипър също не се победиха и завършиха 1:1 в контрола, играна в Любляна. Гостите започнаха по-добре и поведоха още в седмата минута чрез Маринос Ционис. Словенците трябваше да чакат до 65-ата минута, когато Ваня Дъркушич изравни и спаси домакините от поражение пред собствена публика.

Северна Ирландия постигна минимален успех с 1:0 срещу Гвинея в приятелски мач, игран в Кадис. Единственият гол падна още в деветата минута, когато Том Ачесън се разписа и даде аванс на северноирландците. По-късно обаче именно той остави отбора си с човек по-малко, след като в 72-рата минута получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Абдул Карим Траоре.

В останалите проверки Андора победи Лихтенщайн с 2:0, а Иран се наложи със същия резултат над Мали. Така вечерта на приятелските мачове мина под знака на различни сюжети - късно спасено равенство в Солна, трудна реакция на Словения, минимална победа за Северна Ирландия въпреки червения картон и чисти успехи за Андора и Иран.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com