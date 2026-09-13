Леванте възкръсна с луд обрат срещу Осасуна
Тимът от Валенсия изоставаше с 0:2 още в началото, но стигна до драматична победа в последните
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Тимът от Валенсия изоставаше с 0:2 още в началото, но стигна до драматична победа в последните
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Пропусната дузпа и силен Симон решиха мача в полза на баските
Две дузпи решиха крайния резултат, битката за оцеляване остава отворена
В края на продължението Райо получи дузпа, която Оскар Трехо превърна в гол
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"Кралете" загряха с успех над Осасуна преди дербито с Атлетико
Мадрид. Реал Мадрид победи с 2:0 Осасуна на "Бернабеу" в първи мач от осминафиналите за Купата на Краля. "'Белия балет" в пореден мач създаде редица...
Мадрид. "Осасуна" спря Кристиано Роналдо и компания с 2:2 у дома. Памплонци водеха 2:0, но с голове на Иско и Пепе "Реал" М се спаси от резил. Серхио...