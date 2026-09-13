"Осасуна" напляска шегаджията Роналдо

Мадрид. "Осасуна" спря Кристиано Роналдо и компания с 2:2 у дома. Памплонци водеха 2:0, но с голове на Иско и Пепе "Реал" М се спаси от резил. Серхио...