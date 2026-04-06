Късни голове и спорни моменти в зрелище между Алавес и Осасуна

Отборите на Алавес и Осасуна завършиха 2:2 в двубой от 30-ия кръг на испанското първенство след драматично развитие и късни голове. Срещата предложи ранен гол, обрат и решаващи моменти от дузпи в заключителните минути. Двата отбора си разделиха точките след напрегнат сблъсък, който остави интригата до последния сигнал. Резултатът запази напрежението както в средата, така и в долната част на класирането.

Осасуна поведе още в 4-ата минута чрез Валентин Розие, който се възползва от бърза атака на гостите. Алавес успя да изравни малко преди почивката, когато Тони Мартинес се разписа в 44-ата минута и върна надеждите на домакините.

В края на мача главният съдия Сесар Сото Градо се превърна в ключова фигура, отсъждайки две дузпи. Първо Анте Будимир в 80-ата минута даде нов аванс на Осасуна, но в заключителните минути Лукас Бойе реализира за Алавес и оформи крайното 2:2.

След равенството Алавес остава на 15-ото място с 32 точки и продължава да държи дистанция от зоната на изпадащите. Осасуна е девети с 38 точки и запазва стабилна позиция в средата на таблицата.

В последния мач от кръга тази вечер Жирона ще приеме Виляреал.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com