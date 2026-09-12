Левандовски подпали Чикаго с два гола в мечтан дебют
Полската суперзвезда обърна Шарлът и донесе дълго чаканата победа на „Файър“
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Полската суперзвезда обърна Шарлът и донесе дълго чаканата победа на „Файър“
Капитанът вкара два гола, стигна 18 попадения на световни финали и поведе „петлите“ към осминафиналите
Кот д’Ивоар поведе чрез Франк Кесие, но Дениз Ундав превърна трудната вечер на четирикратните шампиони в драматичен обрат
Два удара на 41-годишната звезда подпечатаха 11-а титла на клуба и сложиха край на чакането от 2019 г.
Аржентинската легенда стигна до попадение номер 907 в кариерата си при успеха над Торонто
Всичко започва в далечната 1980 година
Две дузпи решиха крайния резултат, битката за оцеляване остава отворена
Тимът продължава напред в четвъртфиналите на МЛС
Меси го гони по петите
40-годишният португалец е петкратен победител в Шампионската лига
Победата оставя Интер Маями на трето място в Източната конференция на МЛС
Отборът е лидер в класирането с 15 точки и три пред Марсилия, Монако, Олимпик Лион и Страсбург
Вратарят Оскар Устари записа шести мач без допуснат гол за сезона
Роналдо и Жоао Феликс отбелязаха по два гола
Меси има 22 гола в 22 мача от началото на сезона и е лидер при реализаторите в лигата
Френският нападател отбеляза два гола за успеха на отбора си
Старши треньорът на Интер Маями Хавиер Масчерано бе направил осем промени в титулярния състав
Интер Маями спечели шестия си мач в последните си седем срещи
Меси има 10 гола от началото на кампанията и 31 в редовния сезон на МЛС
Откакто Веласкес пое тима, то той вече в 14 последователни срещи бележи неизменно