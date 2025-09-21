Нов супер успех на Лео Меси в мач на Интер Маями

Звездният Лионел Меси отбеляза два гола, за да изведе Интер Маями до победа с 3:2 над Ди Си Юнайтед в среща от американската Мейджър лийг сокър.

Аржентинската мегазвезда добави и 12-ата си асистенция за тима.

Тадео Алиенде отбеляза първия гол за Маями след пас на Меси, а Кристиан Бентеке изравни за Ди Си. Меси вкара два гола през втората част, а в добавеното време резервата Джейкъб Мърел отбеляза втория гол за гостите от Вашингтон.

Меси има 22 гола в 22 мача от началото на сезона и е лидер при реализаторите в лигата.

Интер заема пето място в Източната конференция на осем точки зад лидера Филаделфия. Ди Си Юнайтед, който загуби за първи път от пет мача под ръководството на новоизбрания мениджър Рене Вайлер, остава предпоследен в таблицата.

