Пари Сен Жермен отново кърти мивки в победен мач

Звездите Иля Забарни и Лукас Бералдо вкараха головете при
победа на Пари Сен Жермен с 2:0 над Оксер
в мач от шестия кръг на френското първенство по футбол.
Така европейските шампиони се реваншираха за поражението от Олимпик Марсилия преди пет дни.
Пари Сен Жермен е лидер в класирането с 15 точки и три пред Марсилия, Монако, Олимпик Лион и Страсбург.
Лион може да изравни шампионите с победа над Лил, който пък е с още две точки пасив.
"Хубавото е, че успяхме да се върнем на шампионския път. Важно беше да спечелим и го направихме с добра игра. Радвам се и за това, че отбелязах едно от попаденията тук, на "Парк де Пренс". Това беше първият ми гол за отбора и съм доволен", заяви Забарни за Ligue 1+.
Украинецът даде преднина на Пари Сен Жермен в 32-та минута с воле към далечната греда, след като получи топката от Витиня. Минути по-рано стражът на гостите Донован Леон отрази удари от добри положения на Ле Канг-ин и Хвича Кварацхелия.
След почивката бе точен и Бералдо, който се разписа за крайното 2:0 след центриране на Сени Маюлу.
Първенство на Франция по футбол, мачове от шестия кръг на Лига 1:
Пари Сен Жермен - Оксер - 2:0
Лориен - Монако - 3:1
Тулуза - Нант - 2:2
По-късно днес:
Ница - Париж ФК
Анже - Брест
Лил - Олимпик Лион
Метц - Льо Авър
Рен - Ланс
От петък:
Страсбург - Олимпик Марсилия - 1:2
