ПСЖ върза Луис Енрике до 2030 година
Двете поредни Шампионски лиги и три титли във Франция убедиха парижани да дадат дългосрочно доверие на испанеца
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Двете поредни Шампионски лиги и три титли във Франция убедиха парижани да дадат дългосрочно доверие на испанеца
Парижани губеха с 0:2 до добавеното време, но Витиня и Маркиньос повториха чудото от Рен
Парижани губеха с 0:2 в Рен, но бившият нападател на Барселона влезе от пейката и обърна целия мач
23-годишният японски национал Зион Сузуки вече е договорил личните си условия с френския шампион
Обмисля окончателната си раздяла с футбола
Празненствата след финала в Будапеща бяха съпроводени с безредици в Париж, Хавър, Ажан, Монпелие и Дижон
Пари Сен Жермен защити трофея в Шампионската лига след 4:3 срещу Арсенал, а двамата треньори посрещнаха финала от две напълно различни крайности
Редовното време завърши 1:1, няма гол в продълженията
Кварацхелия, Дембеле, Сака и Райс са големите фигури във финал, който противопоставя два различни стила и огромни амбиции
Шампионите приключиха сезона с поражение, въпреки че Баркола откри резултата
Кварацхелия и млад талант довършиха Ланс, Париж мечтае за исторически сезон
Тимът на Луис Енрике направи решителна крачка към титлата, докато битката за Европа и спасението става безмилостна
Ротации преди Байерн донесоха 2:2, Монако се намеси в битката за Европа
ПСЖ спечели трилъра с 5:4, но битката далеч не е решена
Шампионите дръпнаха на върха и натискат към титлата
Загубата на лидера стопи аванса до една точка, интригата в Лига 1 се завърна с пълна сила
Два сблъсъка ще решат полуфиналистите, а пасив от два гола поставя под напрежение грандовете
Две категорични победи разтърсиха четвъртфиналите и наклониха везните към полуфиналите
Ливърпул в криза, Атлетико търси отмъщение срещу Барселона
Парижани спечелиха с 4:0 като гости, битката с Ланс за титлата се изостря