След футболния взрив в ШЛ, Енрике възторжен, Компани готви отговор

Пари Сен Жермен и Байерн Мюнхен сътвориха истински футболен спектакъл в първия полуфинал на Шампионска лига, завършил с главоломното 5:4 за парижани. Срещата предизвика бурни реакции, като треньорът на французите Луис Енрике я определи като върха на кариерата си.

„Никога не съм виждал мач с такава интензивност. Това беше най-добрият мач, в който съм участвал като треньор“, призна испанецът, цитиран от ESPN. Енрике не скри, че двубоят е бил толкова изтощителен, че дори без да е играл, се чувства напълно изцеден, а играчите му са оставили всичко на терена. По думите му срещата е била толкова динамична, че и трите изхода са изглеждали възможни до последно.

Наставникът на ПСЖ подчерта, че за реванша в Мюнхен ще е нужна същата енергия и дори повече, особено с оглед на силата на германците у дома. Победителят от този сблъсък ще се класира за финала, където ще срещне спечелилия дуела между Атлетико Мадрид и Арсенал.

От другата страна треньорът на Байерн Мюнхен Венсан Компани прие поражението по съвсем различен начин. Белгиецът призна, че е било изключително трудно да наблюдава двубоя от трибуните заради наказанието си и липсата на възможност да влияе на играта.

„Не е забавно. Ако това никога повече не се случи, ще съм щастлив“, заяви Компани, като подчерта, че не е могъл да взема решения от разстояние. Въпреки това той похвали реакцията на своите футболисти и заяви, че в реванша Байерн ще трябва да покаже дори повече, отколкото в знаменития обрат срещу Реал Мадрид.

Всичко това прави втория мач в Мюнхен на 6 май един от най-очакваните сблъсъци на сезона - двубой, който обещава нова доза футболна лудост.

