Невиждано голово шоу! ПСЖ и Байерн Мюнхен сътвориха история в ШЛ

ПСЖ и Байерн Мюнхен сътвориха един от най-вълнуващите мачове през този век, завършвайки 5:4 в първи полуфинален мач на Шампионската лига.

Двата отбора изиграха вихрено първо полувреме, в което Хари Кейн откри резултата от дузпа в 17-ата минута, но европейският шампион сътвори пълен обрат за 16 минути чрез Хвича Кварацхелия и Жоао Невеш. Между двете попадения на домакините на тяхна помощ се „притече“ гредата.

Майкъл Олисе изравни с топовен изстрел в 41-та минута, но дълбоко в добавеното време на първата част Усман Дембеле отново изведе парижани напред, вкарвайки дискусионна дузпа на стадион „Парк де Пренс“.

Горещите страсти продължиха и след паузата. Кварацхелия и Дембеле качиха баварците на срамна разлика още преди изтичането на час игра, но малко след това Дайо Упамекано върна интригата, за да се стигне и до изкусното попадение на Луис Диас в полза на гостите.

Натискът на Байерн в края беше много силен и изравняването изглеждаше близо, но вместо това в 87-ата минута гредата спаси германския шампион, пише gol.bg.

Реваншът е на 6 май на стадион "Алианц Арена" в Мюнхен.

