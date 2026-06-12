Левски върна свой юноша от Италия преди лагера в Правец

Левски обяви завръщането на своя юноша Адриан Райчев, който пристига от италианския Пиза. Дясното крило ще играе за българския шампион като преотстъпен до лятото на 2027 година, когато изтича договорът му с клуба от Тоскана. Райчев става третото ново попълнение на „сините“ преди началото на лагера в Правец на 14 юни. Преди него Левски вече привлече още двама флангови футболисти - Рейналдо и Давид Кусо.

Трето ново име преди лагера

Шампионите представиха Райчев с кратък клип във Фейсбук, а допълнителните детайли около договора му се очаква да бъдат обявени по-късно. Трансферът ясно показва желанието на клуба да увеличи вариантите по крилата преди старта на подготовката.

Завръщането на Райчев има и емоционален заряд, защото той е продукт на школата на Левски. За клуба това не е просто привличане на футболист от чужбина, а връщане на играч, който е минал през академията и познава средата на „Герена“.

От школата на Левски до Италия

Адриан Райчев е роден на 19 април 2006 година в София. Той започва да тренира в академията на Левски през 2015 година и постепенно преминава през формациите на клуба. За отборите до 15, 16 и 17 години записва 76 мача и отбелязва 29 гола.

През септември 2022 година Райчев преминава в Пиза. В италианския клуб той играе за формациите до 17 и до 19 години, а след това започва серия от преотстъпвания, които му дават игрови минути в различна среда.

Опит във Виз Пезаро, Фрозиноне и Понтедера

В началото на 2025 година Райчев е преотстъпен във Виз Пезаро, където записва 17 мача и вкарва 3 гола. През лятото на същата година крилото преминава под наем във Фрозиноне, с чийто екип изиграва 2 срещи.

В началото на 2026 година следва нов престой под наем - този път в Понтедера. Там Райчев записва 15 мача, преди да се стигне до завръщането му в Левски. Натрупаният опит в Италия е важен за футболист, който все още е в началото на кариерата си, но вече има минути извън юношеския футбол.

Национал във всички възрасти

Адриан Райчев е част и от националните формации на България. Той има мачове за селекциите до 16, 17 и 19 години, а в момента е част от младежкия национален отбор.

Това добавя още един аргумент към трансфера - Левски взима млад български футболист, който познава клуба, има международен опит и остава в полезрението на националните гарнитури. За „сините“ това може да бъде ход едновременно за настоящето и за бъдещето.

„Много победи, голове и щастливи мигове“

От Левски приветстваха Райчев обратно на стадион „Георги Аспарухов“. „ПФК Левски приветства с добре дошъл отново на стадион „Георги Аспарухов“ Адриан Райчев и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка“, написаха от клуба.

С привличането на Райчев селекцията на шампионите преди лагера в Правец продължава да се движи основно около подсилване на фланговете. След Рейналдо и Давид Кусо младият българин е още една опция за скорост, дълбочина и конкуренция по крилата.

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