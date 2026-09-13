Левски върна свой юноша от Италия преди лагера в Правец
Адриан Райчев идва под наем от Пиза до лятото на 2027 година и става третото ново попълнение на шампионите
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Адриан Райчев идва под наем от Пиза до лятото на 2027 година и става третото ново попълнение на шампионите
Контрактът е за срок от три години
Пострадалият е настанен за лечение по спешност в Университетската болница "Канев" в града
Юношата на сините може да се завърне на „Герена“
Айтор Канталапиедра предпочете Панатинайкос
Даррен Сидоел трябва да подпише днес или утре
Николай Николаев е били одобрен за "смърфовете"
Емил Стоев отново ще носи екипа на "белите" след предстой в Ботев Враца
Юношата на Левски по баскетбол и на Шампион 2006 Самуил Владимиров се нуждае от неотложна животоспасяваща операция. 18-годишният Сами е с тумор в моз...
Понеделник е, рубриката на "Стандарт нюз" се завръща. Загадката ни този път не трябва да ви затрудни, защото МОМЧЕТО в СРЕДАТА е доста популярна лично...
Костадин Гаджалов подписа с елитния шотландски "Дънди". За последно юношата на "Ботев" (Пд) игра под ръководството на Светослав Тодоров в "Добруджа"....
Неприятни новини получиха в "Левски" и юношеския национален отбор, който ще играе на Евро 2014 това лято. Халфът Борислав Цонев е със скъсана предна в...
Людмил Хаджисотиров-Удо е сред най-талантливите български баскетболисти. Роден е на 13 ноември 1980 г. Юноша на ЦСКА. През 1998 г. заминава за САЩ. Пъ...