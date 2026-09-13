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Загадката: Кой е този юноша?

Загадката: Кой е този юноша?

Понеделник е, рубриката на "Стандарт нюз" се завръща. Загадката ни този път не трябва да ви затрудни, защото МОМЧЕТО в СРЕДАТА е доста популярна лично...

16 ноември | 15:20
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