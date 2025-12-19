Левски подписа със свой юноша

Юношата на Левски - Радостин Стоилов подписа професионален договор с родния си клуб. Контрактът е за срок от три години. Това обявиха от клуба.

Футболистът е роден на 1 януари 2008 година. Той е част от Академия Левски от 2019 година. Записва 137 мача и вкарва 50 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС.

През настоящия сезон полузащитникът играе за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига, записвайки 16 мача, в които отбеляза 3 гола.

През сезон 2024/25 г. спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години, като е избран и за най-добър футболист в първенството. През сезон 2021/22 г. печели и титлата в Столичното първенство със "сините".

"ПФК Левски пожелава на Радостин Стоилов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб", гласи още съобщението на "сините" в официалната им страница във Facebook.

