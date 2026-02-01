Драма на Сантяго Бернабеу! Реал измъкна 2:1 с дузпа в самия край

С гол от дузпа на Килиан Мбапе в стотната минута Реал Мадрид постигна изключително драматична победа с 2:1 при домакинството си на Райо Валекано в среща от 22-рия кръг на Ла Лига.

Успехът срещу съперник, завършил мача с девет души, върна „белия балет“ само на точка зад лидера Барселона. Цената обаче може да се окаже висока, след като още в 10-ата минута плеймейкърът Джуд Белингам получи разтежение в бедрото и бе принудително заменен, което притесни треньорския щаб на домакините.

Реал контролираше случващото се на „Сантяго Бернабеу“ до почивката и логично поведе в резултата. В 15-ата минута Винисиус Жуниор реализира красив гол с фалцов удар, който не остави никакви шансове на вратаря Аугусто Батая.

Началото на второто полувреме обаче донесе изненада. В 49-ата минута Хорхе де Фрутос изравни за Райо Валекано, възползвайки се от подаване на Алваро Гарсия и наказвайки разколебаната защита на домакините.

След попадението Реал засили натиска. В 69-ата минута Мбапе пропусна златен шанс, след като на празна врата намери напречната греда, а в 85-ата страничният стълб спаси гостите след удар с глава на Едуардо Камавинга.

В 80-ата минута Пате Сис от Райо Валекано бе изгонен с директен червен картон и остави гостите с човек по-малко, но въпреки численото неравенство те се бранеха организирано и удържаха натиска до самия край.

Развръзката дойде в 98-ата минута, когато главният съдия Исидро Диас отсъди изключително дискусионна дузпа за Реал за нарушение на Нобел Менди срещу Браим Диас. Повторенията показаха, че Менди първо играе с топката, но след това докосва съперника, което бе достатъчно за отсъждане на наказателния удар. От бялата точка Мбапе бе безпогрешен за крайното 2:1.

Драмата не приключи дотук. В 103-тата минута Райо Валекано остана с девет души, след като Пеп Чавария получи втори жълт картон за изблъскване в гръб на Родриго при спряна игра.

В класирането Реал Мадрид е на второ място с 54 точки, докато Райо Валекано се намира на 17-а позиция с 22 пункта.

Първенство на Испания по футбол, мачове от 22-рия кръг:

Реал Мадрид – Райо Валекано 2:1

По-късно днес:

Бетис – Валенсия

Хетафе – Селта

Атлетик Билбао – Реал Сосиедад

В понеделник:

Майорка – Севиля

От петък:

Еспаньол – Алавес 1:2

От събота:

Овиедо – Жирона 1:0

Осасуна – Виляреал 2:2

Леванте – Атлетико Мадрид 0:0

Елче – Барселона 1:3

Барселона води в класирането с 55 точки, Реал Мадрид е на втора позиция с 54 точки, следван от Атлетико Мадрид с 45, Виляреал с 42, Еспаньол е с 34, а Бетис и Селта Виго са на 6-о и 7-о място с по 32 и други.

