Монако вдигна оборотите и унижи Рен с 4:0 у дома

Монако разгроми Рен с 4:0 на стадион „Луи II“ в мач от 20-ия кръг на френското първенство и записа трета поредна среща без допуснат гол. Успехът дойде само дни след като тимът си осигури място в плейофите на Шампионската лига и потвърди стабилизирането в защита.

Домакините решиха мача с голове на Ансу Фати, Магнес Аклиуш, Мамаду Кулибали и Станис Идумбо. Фати откри резултата в 33-ата минута с прецизен удар в долния ляв ъгъл отдясно на наказателното поле, като това бе неговият седми гол в 13 шампионатни мача след пристигането му от Барселона. След почивката Аклиуш покачи на 2:0 в 50-ата минута, а малко по-късно Кулибали се възползва от хитър пас на Мика Биерет за 3:0. Биерет асистира и за четвъртия гол, като центрира отдясно към Идумбо, който оформи крайния резултат.

Въпреки убедителната победа напрежението около клуба не утихна. Ултрасите на Монако отново скандираха за оставката на главния изпълнителен директор Тиаго Скуро, показвайки, че резултатите на терена не са достатъчни, за да тушират недоволството по трибуните.

След успеха Монако заема десето място с 27 точки, докато Рен остава шести с 31. По-късно днес защитаващият титлата си Пари Сен Жермен гостува на Страсбург.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 20-ия кръг:

Лориен - Нант 2:1

ФК Париж - Олимпик Марсилия 2:2

Ланс - Льо Авър 1:0

Монако - Рен 4:0

Неделя:

Олимпик Лион - Лил

Анже - Метц

Ница - Брест

Тулуза - Оксер

Страсбург - Пари Сен Жермен

В класирането води Ланс с 46 точки и една повече от Пари Сен Жермен. Следват Олимпик Марсилия с 39, Олимпик Лион с 36, Лил с 32, Рен с 31 и други.

