Десподов хвърлен в огъня, но ПАОК рухна в Лион

Българският национал Кирил Десподов се появи в самия край на драматичната визита на ПАОК в Лион, но влизането му не успя да спре късния срив на гръцкия тим. ПАОК загуби с 2:4 от Олимпик Лион в последния осми кръг от основната фаза на Лига Европа, завърши на 17-о място в класирането и ще продължи участието си в плейофите, докато французите си осигуриха първата позиция.

Късните голове решиха мача във Франция

ПАОК поведе чрез Якумакис в 20-ата минута, но Имбер възстанови равенството в 34-ата. След почивката Мера направи пълен обрат за домакините, а Мейте върна интригата с попадение за 2:2 в 66-ата минута. Десподов се появи на терена в 85-ата минута, заменяйки Тайсон, но само три минути по-късно Карабец се реваншира за пропусната дузпа и вкара за 3:2. Крайното 4:2 бе оформено от 17-годишния Алехандро Гомес Родригес. Лион събра 21 точки и оглави крайното класиране, въпреки че Пауло Фонсека даде почивка на част от титулярите си.

Астън Вила обърна, но плати висока цена

Астън Вила направи зрелищен обрат от 0:2 до 3:2 срещу РБ Залцбург и завърши на второ място в класирането със 21 точки, като отстъпи на Лион единствено по голова разлика. Роджърс, Мингс и Джимо донесоха победата за бирмингамци, но радостта бе помрачена от контузията на Оли Уоткинс, който напусна принудително още през първото полувреме.

Рома оцеля с 10 души в Атина

Панатинайкос и Рома завършиха 1:1, като италианците играха почти цял мач с човек по-малко. Джанлука Манчини бе изгонен с директен червен картон още в 15-ата минута след ВАР, Панатинайкос поведе чрез Висенте Таборда, но Рома стигна до равенството с гол с глава на Ян Жилковски. Италианците останаха осми и се класираха директно за 1/16-финалите, докато ПАО ще мине през плейофите.

Бетис си свърши работата

Бетис победи Фейенорд с 2:1, а големият герой за испанците бе Антони, който отбеляза първия гол и асистира за втория на Ез Абде. Попадението на Тенгстед за гостите се оказа недостатъчно за обрат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com