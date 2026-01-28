Хофенхайм мачка и с 10 души, Вердер пак потъва

Хофенхайм продължи силната си серия в Бундеслигата, след като победи Вердер Бремен с 2:0 като гост в отложена среща от 16-ия кръг. Това бе четвърта поредна победа и пета в последните шест мача за тима, който събра 39 точки и заема четвърто място във временното класиране, на три точки зад втория Борусия Дортмунд.

Вердер Бремен остава в тежка позиция, като се намира на 15-о място с 18 точки, колкото има и 14-ият Хамбургер ШФ, и продължава да бъде застрашен от изпадане.

Гостите поведоха в края на първото полувреме. В 44-ата минута австриецът Александър Прас реализира първия си гол за Хофенхайм и направи резултата 1:0. Малко след почивката Хофенхайм остана с човек по-малко, след като нидерландският халф Вутер Бургер получи директен червен картон в 52-ата минута.

Въпреки числения си недостиг, гостите увеличиха аванса си само две минути по-късно. Гриша Промел се възползва от колебание в защитата на домакините и покачи на 2:0, с което на практика реши изхода от двубоя.

Вердер опита да се върне в мача, но попадението на Романо Шмид в 64-ата минута не бе зачетено заради засада.

В друг отложен мач от 16-ия кръг Санкт Паули и РБ Лайпциг завършиха 1:1. Гостите от Лайпциг поведоха в 66-ата минута с гол на Ян Диоманде, но домакините стигнаха до изравняване в третата минута на добавеното време чрез дузпа, реализирана от нидерландеца Мартайн Каарс.

След равенството РБ Лайпциг е четвърти с 36 точки, колкото има и петият Щутгарт, докато Санкт Паули остава предпоследен, 17-и с 14 точки в актива си.

