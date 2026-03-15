Хамбургер спря Кьолн, серията на гостите продължава

Хамбургер ШФ и Кьолн завършиха 1:1 в среща от 26-ия кръг на германското футболно първенство между два отбора от средата на класирането. И двете попадения паднаха още през първото полувреме, а гостите удължиха серията си без победа до шест мача.

Началото на двубоя не предложи особено темпо, но Саид Ел Мала почти раздвижи играта в средата на полувремето, когато стреля диагонално отдясно, а защитникът Джордан Торунарига се хвърли пред топката и предотврати опасността пред вратата на домакините. В 39-ата минута Хамбургер ШФ поведе, след като Вилиам Микелбренсис напредна и подаде зад защитата, а Фабио Виейра завърши с техничен прехвърлящ удар в далечния ъгъл, оставяйки Марвин Швебе без шанс за намеса. Само шест минути по-късно Кьолн отговори. След като Исак Бергман Йоханесон принуди Даниел Хойер Фернандес да спасява удар, при последвалия корнер Ел Мала се измъкна зад отбраната и с глава изравни.

През второто полувреме треньорът на Кьолн Лукас Квасниок опита да наклони везните в полза на своя тим и направи няколко промени, включително с включване на свежи нападатели. Въпреки това гостите не успяха да използват пространствата в защита на съперника, а и домакините не предложиха достатъчно аргументи, за да стигнат до победата.

Равенството оставя Кьолн само на точка над зоната за плейоф за оцеляване - тимът е 13-и с 25 точки. Хамбургер ШФ заема 10-о място с 30.

Футболен шампионат на Германия, срещи от 26-ия кръг:

Байер Леверкузен-Байерн Мюнхен 1:1

Борусия Дортмунд-Аугсбург 2:0

Айнтрахт Франкфурт-Хайденхайм 1:0

Хофенхайм-Волфсбург 1:1

Хамбургер ШФ-Кьолн 1:1

Неделя:

Вердер Бремен-Майнц

Фрайбург-Унион Берлин

Щутгарт-РБ Лайпциг

От петък:

Борусия Мьонхенгладбах-Санкт Паули 2:0.

В класирането води Байерн Мюнхен с 67 точки, следван от Борусия Дортмунд с 58. Хофенхайм е трети с 50 точки, Щутгарт и РБ Лайпциг имат по 47, Байер Леверкузен е със 45 и други.

