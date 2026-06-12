Всичко за Хамбургер Шф

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Байерн стъпка Хамбургер ШФ

Байерн стъпка Хамбургер ШФ

Байерн Мюнхен почти буквално стъпка Хамбургер ШФ на своя "Алианц Арена". Селекцията на Пеп Гуардиола размаза гостите с 8:0 в двубоя от 21-ия кръг на П...

14 февруари | 18:32
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