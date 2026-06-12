Хамбургер спря Кьолн, серията на гостите продължава
Равенството 1:1 в 26-ия кръг задържа двата отбора в средата на таблицата
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Равенството 1:1 в 26-ия кръг задържа двата отбора в средата на таблицата
Байерн Мюнхен почти буквално стъпка Хамбургер ШФ на своя "Алианц Арена". Селекцията на Пеп Гуардиола размаза гостите с 8:0 в двубоя от 21-ия кръг на П...