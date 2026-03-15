Календарът на Формула 1 се променя заради конфликта с Иран

Състезанията от Формула 1 в Бахрейн и Саудитска Арабия, предвидени за април, няма да се проведат по първоначалния график заради повишилото се напрежение в Близкия изток и конфликта с Иран. Това съобщиха организаторите на шампионата, цитирани от Ройтерс и ДПА. Решението е взето след анализ на ситуацията в региона и съображения за сигурността на отборите, пилотите и персонала.

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали заяви, че решението е било трудно, но необходимо.

„Макар това да беше трудно решение, за съжаление то е правилното на този етап, като се има предвид настоящата ситуация в региона. Очакваме с нетърпение да се върнем при нашите партньори веднага щом обстоятелствата позволят“, каза Доменикали.

От Формула 1 уточниха, че Гран при на Бахрейн, планирано за 12 април на пистата „Сахир“, както и Гран при на Саудитска Арабия, насрочено за 19 април на трасето в Джеда, няма да се проведат през април. В официалното съобщение не се използва думата „отмяна“, което оставя възможност надпреварите да бъдат пренасрочени на по-късен етап от сезона.

Първоначално календарът на сезон 2026 включваше 24 състезания. След решението броят им временно намалява до 22, ако двата старта не бъдат върнати по-късно в програмата.

Според информация на организаторите са били обсъждани и алтернативни варианти, включително провеждане на допълнителни състезания на други писти - например в Португалия или на трасето „Имола“ в Италия. В крайна сметка обаче е било преценено, че организирането на заместващи стартове в толкова кратък срок не е възможно.

Така в календара на шампионата ще се отвори необичайно дълга пауза. Между Гран при на Япония на 29 март и състезанието в Маями на 3 май ще има петседмичен период без старт.

Сезонът във Формула 1 започна миналия уикенд в Австралия, а вторият старт е насрочен за днес в Китай.

Анализатори посочват, че най-вероятните варианти за пренасрочване на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия са традиционната лятна пауза в началото на август или финалната част на сезона през декември. Провеждането на състезания през август обаче изглежда малко вероятно заради екстремните температури в региона и факта, че този период е запазен за почивка на отборите и пилотите.

Организаторите в двете държави също изразиха подкрепа за решението.

Главният изпълнителен директор на Международната писта в Бахрейн шейх Салман бин Иса Ал Халифа заяви, че страната напълно разбира ситуацията и очаква отново да приеме състезанието, когато условията позволят.

Председателят на Саудитската федерация по автомобилизъм и мотоциклетизъм принц Халид бин Султан Ал-Абдула Ал-Файсал също подчерта, че федерацията уважава решението и ще продължи партньорството си с Формула 1.

Решението идва на фона на нарастващото напрежение в Близкия изток, след като в края на февруари Израел и САЩ започнаха военни действия срещу Иран, а Техеран отвърна с удари срещу цели в региона, включително в Бахрейн и Саудитска Арабия.

Развитието на ситуацията поставя под въпрос и програмата на поддържащите серии. Формула 2, в която се състезава българският пилот Никола Цолов, има планирани тестове в Бахрейн между 25 и 27 март, които засега остават под сериозна въпросителна.

