Сериозен сигнал за Атлетико М от Арсенал

Два отбора, които все още се борят за първата си титла в Шампионската лига, ще се изправят един срещу друг на стадион "Метрополитано" в сряда вечер, когато Атлетико (Мадрид) посреща Арсенал в първи полуфинал. Срещата започва в 22 часа и може да бъде наблюдавана пряко по bTV Action.

Победителят от тази двойка ще се изправи срещу Байерн Мюнхен или шампиона Пари Сен Жермен във финала на стадион "Пушкаш Арена" в Будапеща на 30 май.

Атлетико Мадрид се готви за своя седми полуфинал в Купата на европейските шампиони/Шампионската лига и първия си от сезон 2016-17, след като преодоля Барселона с общ резултат 3:2 в четвъртфиналите.

Колкото до Арсенал - тимът достига за втори пореден сезон полуфиналите на Шампионската лига и е пределно мотивиран за успех. Отборът на Микел Артета завърши на първо място в груповата фаза с 36 отбора с перфектен баланс (8 победи, 0 равенства, 0 загуби) и остава единственият непобеден отбор в Шампионската лига през този сезон (10 победи, 2 равенства).

Макар че приоритетът пред Арсенал е титлата в Англия и край на 22-годишното чакане за слава в елита, европейската корона е не по-малко апетитна хапка. Последните резултати на "артилеристите" срещу испански отбори им дават значителна надежда преди полуфинала с Атлетико, след като са триумфирали във всеки от последните си седем мача в Шампионската лига срещу отбори от Ла Лига.

