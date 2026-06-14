Мароко разтърси Бразилия, но Винисиус върна отбора на голямата сцена

Бразилия стартира участието си на Мондиал 2026 с трудно равенство 1:1 срещу Мароко на стадион MetLife в Ню Джърси. Петкратните световни шампиони бяха разклатени от силното начало на полуфиналиста от предишното световно първенство, но Винисиус Жуниор върна отбора в мача с красиво попадение още преди почивката. Титуляр за бразилците беше бившият футболист на Лудогорец Игор Тиаго, който остана на терена до 62-ата минута.

С точката Бразилия удължи впечатляващата си серия без загуба в откриващите мачове на световни първенства до 21 срещи - със 17 победи и 4 равенства.

Мароко започна като отбор, който не се страхува

Мароко влезе в мача със самочувствието на тим, който вече не изненадва света, а иска да му диктува темпото. Африканският състав започна агресивно, с висока интензивност и няколко опасни атаки, които принудиха бразилската защита да работи на предела още в първите минути.

Най-добрата ранна ситуация дойде след подаване на Нусаир Мазрауи към Нийл Ел Айнауи на границата на наказателното поле. Габриел Магаляеш обаче се хвърли навреме и блокира удара с тяло, спасявайки Бразилия в момент, в който Мароко изглеждаше все по-близо до гола.

След около четвърт час мароканците намалиха темпото, но станаха по-търпеливи и по-точни в изграждането на атаките. Това бързо даде резултат.

Сайбари наказа Бразилия

В 21-ата минута Брахим Диас намери Исмаел Сайбари в предни позиции, а нападателят на ПСВ Айндховен запази хладнокръвие и преодоля Алисон за 1:0. Голът беше заслужена награда за смелото начало на Мароко и ясен сигнал, че Бразилия няма да получи нищо даром в тази група.

Попадението разтърси петкратните шампиони, но не ги пречупи. Отборът на Карло Анчелоти постепенно започна да намира повече пространство, а индивидуалната класа на Винисиус Жуниор се оказа решаваща.

В 32-ата минута звездата на Реал Мадрид получи топката от Бруно Гимараеш, проби отляво и с мощен удар в далечния ъгъл изравни за 1:1. Това беше точно от онези моменти, в които Бразилия си спомня коя е - дори когато играта не върви гладко, един миг талант може да промени всичко.

Пакета пропусна обрат преди почивката

До края на първата част двата отбора продължиха да играят открито, а Бразилия можеше да стигне до пълен обрат в добавеното време. Лукас Пакета се озова в добра позиция, но Ясин Буну се намеси и запази равенството.

Така първото полувреме приключи със 1:1 - резултат, който отразяваше и напрежението, и качеството на мача. Мароко беше по-дръзкият отбор в началото, а Бразилия отговори с шампионски инстинкт и индивидуална класа.

Анчелоти потърси контрол след паузата

След почивката Карло Анчелоти направи промени, а Бразилия изглеждаше по-балансирана и по-спокойна в притежанието на топката. Темпото обаче спадна, а двата състава не успяха да повторят интензивността от първото полувреме.

Игор Тиаго и Рафиня имаха ситуации, но Буну се намеси навреме и не позволи на бразилците да стигнат до втори гол. Бившият нападател на Лудогорец остана на терена до 62-ата минута, като участието му като титуляр в такъв мач беше важен акцент и за българската футболна публика.

Мароко също не се отказа да търси шанса си. В добавеното време Нийл Ел Айнауи стреля от дистанция, но Алисон отрази и запази равенството.

Точка, която тежи различно за двата отбора

За Бразилия равенството не е катастрофа, но е предупреждение. Тимът запази огромната си серия без загуба в първи мач на световно първенство, но видя колко трудно ще бъде срещу отбори, които вече не приемат ролята на аутсайдер.

За Мароко 1:1 срещу петкратния световен шампион е още едно доказателство, че представянето от 2022 г. не е било еднократна приказка. Отборът игра със самочувствие, имаше план и дълго време изглеждаше напълно способен да удари още по-силно.

В следващия си мач Бразилия ще се изправи срещу Хаити на 20 юни, а Мароко ще играе срещу Шотландия. Група C започна с мач, който не даде победител, но даде ясно послание - този Мондиал няма да чака фаворитите да се събудят.

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